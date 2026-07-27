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Publiacqua. Lavori dell’Enel e abbassamenti idrici

CALENZANO – A causa di lavori dell’Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di mercoledì 29 luglio, si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via di Gricciano e via Alta di Legri. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

CALENZANO – A causa di lavori dell’Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di mercoledì 29 luglio, si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua in via di Gricciano e via Alta di Legri. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

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Autore Redazione Redazione