Publiacqua. Lavori dell’Enel e abbassamenti idrici

LASTRA A SIGNA – Se la prima, l’edizione dell’anno scorso, è stata buona, l’obiettivo, come è stato ribadito stamani in sede di presentazione, è quello di “riaprire anche nel 2026 la villa alla cittadinanza e al pubblico presente”. Con una “fiera delle meraviglie” che “avvicina molto – nelle parole del sindaco Emanuele Caporaso – le […]
CAMPI BISENZIO – Ci sono notizie che lasciano un vuoto difficile da descrivere. Lo dimostra in modo inequivocabile la vicenda di Muschio, il caprone di 15 anni scomparso una settimana fa dal Rifugio Chico Mendes, a San Donnino, che si è conclusa nel modo più doloroso e crudele possibile. Dopo giorni di ricerche, appelli e […]
PRATO – Estra Notizie, nel mese di luglio si parla di un nuovo traguardo per il progetto di agricoltura sociale nel carcere di San Gimignano, del rinnovo dell’intesa con Confindustria Toscana Sud per sostenere la competitività delle imprese e della conferma dell’impegno di Estra a fianco delle famiglie con la campagna “Bolletta sospesa”. Spazio anche […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]