Publiacqua. Lavori di manutenzione e abbassamenti idrici

CALENZANO – A causa lavori di manutenzione degli impianti di Publiacqua, dalle 13.30 di giovedì 19 marzo, si potranno verificare abbassamenti di pressione sul territorio comunale compreso Settimello, mentre mancanze d’acqua potranno interessare l’abitato di Colle. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.

Autore Redazione Redazione