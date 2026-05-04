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Publiacqua: lavori e bassa pressione idrica

SESTO FIORENTINO – A causa di lavori agli impianti di Publiacqua, dalle 9 di venerdì 8 maggio, si registreranno basse pressioni e mancanze d’acqua in via dei Grilli. La situazione tornerà a normalizzarsi nella tarda mattinata. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.

SESTO FIORENTINO – A causa di lavori agli impianti di Publiacqua, dalle 9 di venerdì 8 maggio, si registreranno basse pressioni e mancanze d’acqua in via dei Grilli. La situazione tornerà a normalizzarsi nella tarda mattinata. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.