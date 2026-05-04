Publiacqua: lavori e bassa pressione idrica

PIANA FIORENTINA – Le segreterie del Partito Democratico di Calenzano, Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino esprimono “forte preoccupazione in merito all’emanazione del nuovo decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che di fatto esclude la Commissione Europea dall’esprimere un parere sulla Valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento prevede esclusivamente un’informativa alla Commissione Europea riguardo […]
PRATO – Torna, con l’inizio di maggio, l’appuntamento con “Estra Notizie”, il contenitore di informazioni da parte di Estra. In primo piano la notizia dell’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 nell’assemblea degli azionisti e la relativa distribuzione dell’utile con dividendi per oltre 14 milioni, la conferma del valore diffuso generato a beneficio […]
CAMPI BISENZIO – Buona la prima per la scuola di musica Blue Note di Campi. Una prima di qualità, visto che è stata al teatro Ariston di Sanremo dove si è svolto il festival della canzone italiana e dove si sono esibiti i ragazzi dell’Orchestra Blue Note, che hanno ottenuto la menzione speciale da parte […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]