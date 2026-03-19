Publiacqua. Lavori e mancanze idriche

SESTO FIORENTINO – Un saluto ai “sestesi” e agli abitanti di Sesto Fiorentino è stato fatto ieri pomeriggio in apertura della trasmissione-quiz di Rai Uno “‘L’eredità” condotta da Marco Liorni. Aprendo la trasmissione televisiva in preserale alle 18.45 le “professoresse” hanno voluto salutare alcune città italiane e hanno cominciato proprio con Sesto Fiorentino e i […]
SIGNA – Nel dicembre del 2024 erano tornati a sedersi sui banchi dove erano stati alunni cinquant’anni fa. Ieri pomeriggio, invece, in occasione del suo novantesimo compleanno, le hanno regalato una festa a sorpresa dalle mille emozioni. L’appuntamento era a Lastra a Signa, a Casa Don Lelio, dove la maestra Gabriella Papini Santoni è arrivata […]
PRATO – Un minuto di notizie. Anzi, un minuto di “Estra Notizie”. Anche nell’appuntamento di marzo tanti gli spunti di riflessione, a partire dal premio giornalistico “Estra per lo sport”: l’energia delle buone notizie” con la novità delle scuole protagoniste, il progetto di educazione digitale “Connessi e consapevoli”, per dire no al cyberbullismo e un […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]