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Publiacqua. Lavori e mancanze idriche

CALENZANO – A causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di lunedì 23 marzo, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in località Londolatico e in via Montemaggiore. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

CALENZANO – A causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di lunedì 23 marzo, si potranno registrare mancanze d’acqua e basse pressioni in località Londolatico e in via MontemaggioreLa situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

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Autore Redazione Redazione