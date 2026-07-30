CALENZANO – A causa dei lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di martedì 4 agosto, si potranno registrare abbassamenti di pressione in località Le Croci e San Piero in Casaglia e mancanze d’acqua in località Londolatico. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.
Publiacqua. Lavori Enel e abbassamenti idrici
CALENZANO – A causa dei lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti di Publiacqua, dalle 8 di martedì 4 agosto, si potranno registrare abbassamenti di pressione in località Le Croci e San Piero in Casaglia e mancanze d’acqua in località Londolatico. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.