Publiacqua. Lavori per problemi di approvigionamento idrico

SESTO FIORENTINO – Per i problemi di approvvigionamento che si stanno registrando in zona Zambra ed in altre zone del comune sono causati da un guasto alla rete idrica di via dei Giunchi, i tecnici di Publiacqua sono al lavoro per la chiusura dell’acqua ed il sezionamento della rete. Una volta terminate queste operazioni i disservizi saranno limitati alla via interessata dal guasto che sarà riparato entro il pomeriggio.