Publiacqua: lavori stradali in via Stefani e via del Ghirlandaio

SESTO FIORENTINO – Al via da martedì 3 giugno i lavori di ripristino stradale su via Lando Stefani e via del Ghirlandaio nella zona di Querceto. Lavori che arrivano al termine degli interventi di rinnovo della rete idrica della medesima località, possibili grazie ai fondi Pnrr. Per questa fase di lavorazioni dal 3 al 6 giugno sono previste variazioni alla […]

SESTO FIORENTINO – Al via da martedì 3 giugno i lavori di ripristino stradale su via Lando Stefani e via del Ghirlandaio nella zona di Querceto. Lavori che arrivano al termine degli interventi di rinnovo della rete idrica della medesima località, possibili grazie ai fondi Pnrr.

Per questa fase di lavorazioni dal 3 al 6 giugno sono previste variazioni alla viabilità: in via del Ghirlandaio e via Lando Stefani divieto di sosta (00:00 – 24:00) con rimozione forzata su ambo i lati; divieto di circolazione veicolare dalle ore 9 alle ore 16; in via Cpponi all’intersezione con via Don Eligio Bortolotti direzione obbligatoria a destra per i veicoli che percorrono via Capponi in direzione via Bortolotti; via don Eligio Bortolotti all’intersezione con via Capponi direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli che percorrono via Bortolotti con direzione valle. Da 9 giugno a martedì 10 giugno su via del Ghirlandaio e via Lando Stefani sarà istituito il divieto di sosta (00:00 – 24:00) con rimozione forzata su ambo i lati.