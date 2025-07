Publiacqua. Lavori sulla rete idrica e mancanza d’acqua

CALENZANO – A causa di lavori di Publiacqua sulla rete idrica dalle 8.30 di giovedì 10 luglio sarà sospesa l’erogazione di acqua in via Don Minzoni, via Larga, via Manara, via Manin, via Battisti. La situazione, avverte Publiacqua, tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato […]