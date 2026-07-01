Publiacqua. Proseguono i lavori in via Guerrazzi

LASTRA A SIGNA/SIGNA – Sarà la più grande opera pubblica realizzata direttamente dalla Regione Toscana. Con la posa della prima pietra prende ufficialmente il via la costruzione del nuovo ponte fra Lastra a Signa e Signa, “un’infrastruttura – ha detto il presidente Eugenio Giani – destinata a migliorare in modo significativo la mobilità della Piana […]
PRATO – Estra Notizie, nel mese di luglio si parla di un nuovo traguardo per il progetto di agricoltura sociale nel carcere di San Gimignano, del rinnovo dell’intesa con Confindustria Toscana Sud per sostenere la competitività delle imprese e della conferma dell’impegno di Estra a fianco delle famiglie con la campagna “Bolletta sospesa”. Spazio anche […]
CARMIGNANO/SIGNA – Taglio del nastro questa mattina per il ponte lungo la Sp9 “Di Comeana”, nel Comune di Carmignano, in prossimità della stazione ferroviaria e al confine con il Comune di Signa. L’inaugurazione segna la conclusione di un importante intervento di consolidamento strutturale e riqualificazione dell’opera, finalizzato a garantirne la piena sicurezza e funzionalità. E ha […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]