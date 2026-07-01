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Publiacqua. Proseguono i lavori in via Guerrazzi

SESTO FIORENTINO – I tecnici di Publiacqua hanno terminato di sezionare la rete interessata dal guasto in via Guerrazzi. La chiusura dell’acqua persiste sulla via interessata dalla rottura, nel tratto compreso tra via Ferraris e via Presciani. I tecnici inizieranno l’intervento in questione.

SESTO FIORENTINO – I tecnici di Publiacqua hanno terminato di sezionare la rete interessata dal guasto in via Guerrazzi. La chiusura dell’acqua persiste sulla via interessata dalla rottura, nel tratto compreso tra via Ferraris e via Presciani. I tecnici inizieranno l’intervento in questione.