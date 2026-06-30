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Publiacqua: rottura di una tubazione in via Guerrazzi

SESTO FIORENTINO – Nel tardo pomeriggio si è verificata la rottura di una tubazione in via Guerrazzi. Gli operatori di Publiacqua sono già al lavoro per sezionare la rete e quindi, iniziare l’intervento di riparazione.


SESTO FIORENTINO – Nel tardo pomeriggio si è verificata la rottura di una tubazione in via Guerrazzi. Gli operatori di Publiacqua sono già al lavoro per sezionare la rete e quindi, iniziare l’intervento di riparazione.

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Autore Redazione Redazione