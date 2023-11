CAMPI BISENZIO – Punti di distribuzione di generi di prima necessità a Campi Bisenzio: ecco dove sono. Lo comunica il sindaco Andrea Tagliaferri ricordando che sono a disposizione della cittadinanza grandi quantità di generi di prima necessità e invita la popolazione a recarsi presso i punti suddetti ed evitare di utilizzare le auto per andare a fare la spesa, per non intralciare i mezzi di soccorso. I punti di distribuzione sono i seguenti: scuola Garibaldi, via Garcia Lorca 15, Misericordia di San Piero a Ponti, via Dalla Chiesa 1, Comune di Campi Bisenzio, piazza Dante. Inoltre, il centro di raccolta alimenti si trova presso il Campo Sportivo Zatopek in via di Gramignano 151/153.