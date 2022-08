Qf, incontro al Mise sospeso. Aggiornata a lunedì la presentazione del Piano industriale

FIRENZE – Francesco Borgomeo ha ancora 96 ore per presentare il Piano industriale per il rilancio dell’ex Gkn. Questa mattina, infatti, nella riunione convocata dal Mise e sospesa fino a lunedì, “si è acquisito – si legge in una nota della Regione – che il progetto di reindustrializzazione del sito di Campi sarà totalmente a […]

FIRENZE – Francesco Borgomeo ha ancora 96 ore per presentare il Piano industriale per il rilancio dell’ex Gkn. Questa mattina, infatti, nella riunione convocata dal Mise e sospesa fino a lunedì, “si è acquisito – si legge in una nota della Regione – che il progetto di reindustrializzazione del sito di Campi sarà totalmente a carico di Qf. La Regione, rappresentata dal consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del presidente, assistito da Arti e l’Unità di crisi, chiede ora elementi certi sul progetto di riconversione del sito di Campi Bisenzio. L’imprenditore non ha fornito elementi che rispondessero adeguatamente alle domande poste da istituzioni, organizzazioni sindacali e lavoratori. Appare irrisolta anche la richiesta degli ammortizzatori sociali: come già era stato chiarito dal Ministero del lavoro, per averli è necessario il piano industriale”.