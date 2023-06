Qualità e Servizi ottiene il premio Compraverde 2023

CALENZANO – Tra i vincitori del premio Compraverde 2023 c’è anche Qualità e Servizi, l’azienda pubblica di via del Colle che si occupa di ristorazione scolastica che si occupa delle mense dei comuni di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Signa, Calenzano, Carmignano e Barberino di Mugello. Il premio ‘Compraverde 2023 – Sezione Mensa Verde’, è un riconoscimento destinato alle mense, pubbliche o private, che hanno mostrato una particolare attenzione alla qualità del cibo (biologico, km zero, stagionale, equo-solidale) e alla riduzione degli impatti ambientali e sociali legati alla gestione della mensa.

“Siamo soddisfatti, – ha detto il presidente di Qualità e Servizi Filippo Fossati – per questo premio che dimostra il lavoro svolto in questi anni. Un lavoro importante collegato alla nostra missione che è anche quella educativa. Partiamo dal fatto che il cibo viene dalla terra, da pratiche antichissime che sono in rapporto stretto tra la Terra dove viviamo e la terra che ci nutre. Questo ambito ha molte sfaccettature e riusciamo a fare una scelta importate: scegliere prodotti locali, mettersi in cucina nella disposizione tecnica e culturale nella possibilità di non sprecare e insegnare che così bisognerebbe fare. Questo lavoro viene affiancato dalla produzione fino ad intervenire nei punti critici che riguardano spreco di materia e inquinamento per trovare soluzioni e migliorare e rendere tutto sostenibile”.

Sostenibilità e ristorazione scolastica pubblica sono un binomio che, grazie alla filosofia di Qualità e Servizi, possono convivere. “Non è banale – dice l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni – che sia stata una società pubblica a vincere questo premio che ha fatto della qualità un vero principio fondativo. La mensa ha più valori: uno è sociale, ma quando dentro il piatto racconti da dove viene quello che sta nel piatto e non c’è solo il gusto ma una storia di sostenibilità, non è indifferente insegnare a mangiare cibi diversi. E questo insegna ai bambini ad essere cittadini responsabili. Se riusciamo a nutrire oltre alla pancia anche il cuore e la testa riusciamo a salvare questo pianeta”. Per il sindaco di Calenzano Riccardo Prestini, comune che è entrato nella società pubblica nel 2019, “Qualità e Servizi ha una funzione di stimolo e cambiamento di cultura, è un aiuto alla presa di posizione alla conoscenza, una relazione diversa con il nostro ambiente”. (e.a.)