“Quando ero matto” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Cosa accade quando la generosità diventa una patologia e l’altruismo un sintomo da curare? Tratto dalla celebre novella di Luigi Pirandello, “Quand’ero matto” è lo spettacolo che l’associazione Cantiere Obraz presenta lunedì 20 luglio alle 21.15 alla Biblioteca Ragionieri, nell’ambito della rassegna “Un palco in biblioteca”. Due interpreti d’eccezione, Paolo Ciotti (Cantiere Obraz) e Dimitri Frosali (Arca Azzurra), incarnano lo stesso personaggio, Fausto Bandini, attraverso il duello dialettico e fisico tra le sue identità. Bandini è un uomo “guarito”, un ex matto che ha finalmente imparato a essere egoista, rinsavito grazie alle cure della moglie e della società. Ma la sua “follia” era singolare: consisteva nel donare tutto agli altri, in una forma di candore francescano che il mondo non può tollerare perché “non economica”. In un’ottica di apparente ribaltamento della logica, il pubblico viene condotto in un viaggio che apre riflessioni sul significato dell’abitare questo mondo (ingresso libero), prenotazione sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851.