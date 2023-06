Quando il tennis è per tutti: sabato 1 e domenica 2 luglio il Torneo doppio H integrato presso gli impianti della Polisportiva 2M

CAMPI BISENZIO – Due giorni di sport e divertimento. Due giorni, soprattutto, di condivisione di valori ben precisi e che comunque con lo sport hanno un legame imprescindibile. Si svolgerà infatti sabato 1 e domenica 2 luglio, presso la presso la sede del Tennis Club 2M, in via Barberinese a Campi Bisenzio, la quarta edizione del Torneo doppio H integrato di tennis. Due giorni nel corso dei quali a sfidarsi saranno sedici coppie formate da un tennista in carrozzina e un tennista normodotato. Un fine settimana reso possibile grazie al prezioso contributo del Comune di Campi Bisenzio e di numerosi sponsor che porterà a Campi Bisenzio atleti provenienti da tutta Italia fra cui anche il campione italiano paralimpico Fabrizio Mazzei. Un torneo che, come spiegano gli organizzatori, si pone “l’obiettivo di promuovere l’inclusione e sensibilizzare la comunità sui bisogni e le capacità delle persone con disabilità. Sarà un’occasione straordinaria per persone di diverse abilità di mettersi alla prova, promuovendo l’uguaglianza, la diversità e la solidarietà”. Il coronamento, fra l’altro, del corso annuale, completamente gratuito, rivolto proprio a chi è costretto suo malgrado all’uso della carrozzina ma che comunque vuole giustamente cimentarsi in una disciplina sportiva, in questo caso il tennis. Corso che riprenderà a settembre, dopo la pausa estiva, e che può avvalersi della disponibilità di una carrozzina “a uso sportivo” per chiunque ne fosse sprovvisto. Il via ufficiale alla manifestazione con un pranzo con tutti gli atleti alle 13 presso il ristorante adiacente alla struttura cui seguirà l’apertura del torneo. Per ulteriori informazioni, ma anche per iscriversi al corso a settembre, direzione@polisportiva2m.it