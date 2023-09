Quando il territorio fa rete: la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio inaugura due nuove ambulanze per il servizio sanitario

CAMPI BISENZIO – Giornata di festa, quella di ieri, per la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Una domenica che l’associazione di via Orly ha preparato nei minimi dettagli e alla quale hanno partecipato tante realtà del volontariato del territorio. Questo grazie all’inaugurazione di due moderne e accessoriate ambulanze attrezzate per l’emergenza sanitaria, che vanno così […]

CAMPI BISENZIO – Giornata di festa, quella di ieri, per la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio. Una domenica che l’associazione di via Orly ha preparato nei minimi dettagli e alla quale hanno partecipato tante realtà del volontariato del territorio. Questo grazie all’inaugurazione di due moderne e accessoriate ambulanze attrezzate per l’emergenza sanitaria, che vanno così ad arricchire il parco macchine della Pubblica Assistenza. Si è finalmente giunti a questo traguardo da tempo previsto grazie ai fondi raccolti con il cinque per mille dei soci e dei cittadini, “sensibili da sempre – spiegano in una nota – all’importanza di avere nella zona un presidio sanitario adeguato, ma anche grazie a un contributo di Banda Albereta e al fondamentale, oltre che consistente, finanziamento da parte dei volontari. Di tutto ciò il presidente Settimo Lipani e il consiglio direttivo ne sono orgogliosi e ringraziano tutti coloro che in qualche modo hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo”.

Presenti, fra gli altri, anche gli assessori Lorenzo Ballerini e Simona Pizzirusso e il consigliere Marco Monticelli (FareCittà): “Due nuove ambulanze per la Pubblica Assistenza, – ha detto l’assessore Ballerini – un altro passo avanti per rafforzare una presenza e un impegno sul territorio che non sono mai venuti a mancare. Intervento sanitario, protezione civile, raccolta sangue, solidarietà, accoglienza, democrazia, impegno volontario: la Pubblica Assistenza è tutto questo e molto altro. Una ricchezza infinta per la nostra città”. Insieme a loro anche il consigliere Riccardo Nucciotti (Nucciotti Sindaco): “Grande festa ieri per la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, per la comunità di Campi Bisenzio e per tutti i cittadini della nostra area. Sono state inaugurate due nuove ambulanze, due nuovi mezzi di soccorso che daranno un contributo fondamentale alla nostra città e non solo. Tanti i volontari presenti, tante le persone che quotidianamente donano il loro tempo per glia altri, una presenza costante di umanità che non può che renderci orgogliosi come cittadini di Campi”.

“Ieri – scrivono invece sulla pagina Facebook di Banda Albereta – la Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio ha tenuto a battesimo due nuove ambulanze. Su uno dei due mezzi c’è anche una traccia di noi, in quanto tempo fa organizzammo un evento a favore dell’associazione il cui ricavato sarebbe servito a copertura parziale di una delle due ambulanze. Per questo ringraziamo ancora una volta tutti coloro che parteciparono alla serata e la nostra delegazione di volontari che sono stati presenti a questa bellissima giornata”.