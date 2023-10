Quando le emozioni sono in musica: a San Cresci una chiesa strapiena per il “Concerto in famiglia”

CAMPI BISENZIO – Emozioni in musica. Sono quelle, ancora vive, regalate dal “Concerto in famiglia” di domenica pomeriggio nella chiesa di San Cresci, a San Piero a Ponti. Organizzato nel calendario di eventi per i 50 anni dalla nascita della sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio e accolti dal parroco, don Michele Scudiero, ha permesso a Fabrizio Lanzoni e Gloria Belli, insieme ai figli Ilaria e Alessandro, di esibirsi in un repertorio che ha emozionato e coinvolto una chiesa strapiena di persone. Così, dalle colonne sonore di alcuni film famosi, come per esempio “Titanic” e “Nuovo cinema Paradiso”, passando per alcuni intermezzi Jazz, si è arrivati fino al “Bel Danubio blu” di Johann Strauss, che per alcuni minuti ha catapultato tutti i presenti al Musikverein di Vienna dove va in scena il concerto di Capodanno. Applausi a scena aperta e anche diversi occhi lucidi, perché le emozioni che sa trasmettere la musica – e soprattutto chi la interpreta – probabilmente non hanno eguali. Si è capito ancora meglio alla fine del concerto, quando gran parte del pubblico li ha stretti idealmente in un grande abbraccio andando a complimentarsi di persona con loro rischiando quasi di “travolgere” i preziosi strumenti: il pianoforte di Fabrizio, Gloria e Alessandro (che si è esibito anche al violoncello) e il violino di Ilaria. Un bel momento di condivisione, arrivato a quasi venti anni di distanza dall’ultima volta che avevano suonato tutti e quattro insieme e con le note dei vari brani ancora “vive” nei pensieri e nei cuori di chi era presente.

(Nella foto i quattro musicisti con il presidente della sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi Bisenzio, Alessio Fontani)