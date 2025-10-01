Quando lo sport per è tutti: contributo per i giovani carmignanesi, stop alle domande il 31 ottobre

CARMIGNANO – Scadrà venerdì 31 ottobre, alle 12.30, il termine per presentare le domande per richiedere il contributo per le attività sportive. Anche quest’anno il Comune, come ormai avviene da tempo, investe nello sport, e mette a disposizione 15mila euro per sostenere i giovani carmignanesi: il progetto “Uno sport per tutti” è nato, infatti, nella […]

CARMIGNANO – Scadrà venerdì 31 ottobre, alle 12.30, il termine per presentare le domande per richiedere il contributo per le attività sportive. Anche quest’anno il Comune, come ormai avviene da tempo, investe nello sport, e mette a disposizione 15mila euro per sostenere i giovani carmignanesi: il progetto “Uno sport per tutti” è nato, infatti, nella stagione 2019/2020 con l’obiettivo di aiutare la pratica di ragazzi e ragazze, le cui famiglie si trovano in una situazione di disagio economico. Il contributo sarà così suddiviso: 150 euro per figlio con un Isee fino a 10mila euro; 100 euro a ragazzo con Isee fra 10mila e 22mila euro. Il contributo non potrà, comunque, superare un tetto massimo che varia rispettivamente da 300 a 450 euro. Il bando è riservato a giovani under 18 anni (non compiuti al momento della richiesta), residenti a Carmignano, che praticano attività o corsi sportivi con quote di iscrizione o tariffe di frequenza, o che contemplano spese per l’acquisto di kit o divise. Le richieste, nei tempi stabiliti, devono essere inoltrate: per Pec (posta certificata), all’indirizzo di posta elettronica comune.carmignano@postacert.toscana.it; a mano all’ufficio protocollo del Comune.

La domanda può essere presentata dai genitori o dai tutori dei ragazzi, appartenenti al medesimo nucleo familiare Isee. Nel caso in cui, alla scadenza del bando, l’attestazione Ise/Isee non fosse stata rilasciata, nella domanda sono da indicare gli estremi e la data di presentazione della Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica), che deve essere in ogni caso antecedente ai termini previsti per la richiesta del contributo sportivo. La domanda può essere presentata senza nessuna documentazione di spese sostenute, da conservare comunque in caso di controlli. Allegati obbligatori alle domande: copia di un documento di identità del genitore/tutore; copia iscrizione all’attività sportiva; presentazione della Dsu. Il contributo si tradurrà un’agevolazione economica di sostegno alla pratica sportiva di ragazze e ragazzi.

Il Comune non assume responsabilità per errato invio delle domande, per l’inesattezza del recapito, né per eventuali disguidi causati da eventi imputabili a terzi, da casi fortuiti o di forza maggiore. Tutte le informazioni sul portale del Comune (www.carmignano.po.it), nella sezione “Uno sport per tutti 2025”.