Quello che “resta” dell’ultima ondata di maltempo per le strade di Campi

CAMPI BISENZIO – Quello che resta dell’ultima ondata di maltempo a Campi Bisenzio: la dimostrazione che anche la pioggia del fine settimana ha lasciato il segno. E le previsioni per i prossimi giorni, a partire da sabato, non sono per niente buone. Via delle Betulle, via Turati, via Cetino: cumuli di rifiuti abbandonati e ricordi cancellati per sempre.