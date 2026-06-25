CALENZANO – Sabato 27 giugno sarà la giornata della raccolta alimentare per i gatti liberi di Calenzano. Organizzato dall’associazione felina Baffi di Gatto, chiunque potrà partecipare alla raccolta alimentare che si terrà in via Cherzani davanti a Arcaplanet dalle 9 alle 20. Si potranno portare: cibo umido per gatti, crocchette, lettere, snack e biscottini, integratori e pappa recupero.
Raccolta alimentare per i gatti liberi di Calenzano
CALENZANO – Sabato 27 giugno sarà la giornata della raccolta alimentare per i gatti liberi di Calenzano. Organizzato dall’associazione felina Baffi di Gatto, chiunque potrà partecipare alla raccolta alimentare che si terrà in via Cherzani davanti a Arcaplanet dalle 9 alle 20. Si potranno portare: cibo umido per gatti, crocchette, lettere, snack e biscottini, integratori […]