Raccolta alimentare per l’Ucraina alla Coop

SESTO FIORENTINO – Sabato 20 giugno, nei tre Coop.fi di via Petrosa, Viale Pratese e Calenzano, si terrà una raccolta alimentare straordinaria a favore della popolazione ucraina. L’iniziativa è promossa dall’ Assessorato alla salute e alle politiche sociali della Regione Toscana, in collaborazione con la Protezione Civile Regione Toscana, con il supporto di Unicoop Firenze […]

SESTO FIORENTINO – Sabato 20 giugno, nei tre Coop.fi di via Petrosa, Viale Pratese e Calenzano, si terrà una raccolta alimentare straordinaria a favore della popolazione ucraina. L’iniziativa è promossa dall’ Assessorato alla salute e alle politiche sociali della Regione Toscana, in collaborazione con la Protezione Civile Regione Toscana, con il supporto di Unicoop Firenze e Fondazione Il Cuore si scioglie. I beni raccolti verranno presi in carico dalla Protezione Civile che si occuperà del trasferimento dei beni a Leopoli, città dell’Ucraina vicina al confine polacco. La raccolta alimentare si svolge con il supporto operativo delle associazioni del territorio che affiancano la cooperativa nelle iniziative di solidarietà e di contrasto all’emergenza alimentare: per tutta la giornata nei tre Coop.fi coinvolti nell’iniziativa, saranno presenti volontari di Croce Viola Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino, Misericordia di Sesto Fiorentino, Quinto Alto e Calenzano, Caritas di Calenzano, Asd Sesto Razzi, Circolo Mcl di Quinto Alto e di Quinto Basso.

Per la giornata è stato predisposto uno speciale allestimento che mette in evidenza i generi alimentari da acquistare e da lasciare ai volontari all’uscita dei punti vendita. I prodotti da donare sono pasta, riso, pomodori pelati, fagioli in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti per adulti e bambini, pannolini (di tutte le taglie), tutti prodotti che possono fare la differenza per chi si trova in situazioni di grave emergenza. Per contribuire alla raccolta, basterà metterli nel carrello e, dopo aver pagato la spesa alla cassa, lasciarli ai volontari che li smisteranno e confezioneranno le scatole. I prodotti donati da soci e clienti verranno ritirati dalle associazioni coinvolte nella raccolta alimentare e verranno poi presi in carico dalla Protezione Civile della Toscana che si occuperà del trasferimento dei beni in Ucraina.