Rampa di accesso al ponte sull’Arno: dal 31 luglio via ai lavori per i sottoservizi

LASTRA A SIGNA – Dal 31 luglio, all’interno del cantiere per la realizzazione della rampa di collegamento tra via di Sotto e il ponte sull’Arno, saranno effettuati alcuni interventi propedeutici al proseguimento dei lavori per la nuova infrastruttura. Tali interventi non comporteranno modifiche alla circolazione stradale, saranno utili a eliminare le interferenze con i sottoservizi esistenti e dureranno circa una settimana, dopodiché, in attesa della fabbricazione delle travi, il cantiere ripartirà a fine settembre con gli interventi sulla nuova illuminazione pubblica e sul marciapiede in via di Sotto.

Successivamente, spiegano dal Comune, “è previsto il montaggio delle travi prefabbricate e la formazione dell’impalcato e gli altri interventi a completamento del progetto come i marciapiedi e le opere di finitura (guard-rail, parcheggi, illuminazione e così via dicendo). Il cronoprogramma dei lavori potrà subire variazioni anche in base alle condizioni atmosferiche e alle forniture di materiali e attrezzature”.

Lo scorso 8 giugno l’amministrazione comunale ha firmato infatti un accordo transattivo con la ditta appaltatrice per poter completare i lavori di realizzazione della rampa e delle opere accessorie in via di Sotto comprese nel progetto per la variante alla via Livornese. L’accordo non comprende la realizzazione della rotonda tra la SS67, via Ponte Nuovo e via De Amicis. La nuova rotatoria rimane comunque nel progetto del primo lotto e sarà realizzata in una fase successiva a seguito della conclusione dei lavori connessi alla rampa. Le risorse finanziarie per la realizzazione della rotonda sono già a disposizione dell’amministrazione comunale in quanto non utilizzate per la finalizzazione dei lavori sopra descritti.