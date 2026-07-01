Rapina aggravata e lesioni personali: arrestato dalla Polizia

SESTO FIORENTINO – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Firenze, nei confronti di un indagato di 22 anni per due episodi di rapina aggravata e lesioni personali. Le indagini svolte dalla squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sesto Fiorentino, anche attraverso la visualizzazione delle telecamere di videosorveglianza del circuito cittadino, ha ricollegato al 22enne un episodio di rapina consumata a Sesto Fiorentino lo scorso marzo. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l’uomo sarebbe entrato in un esercizio commerciale in piazza Ginori con il volto coperto, dopodiché avrebbe strattonato e scaraventato a terra il proprietario puntandogli una pistola al collo, impossessandosi di 4.400 euro prima di darsi alla fuga a bordo di un monopattino. Al 22enne è stato inoltre ricollegato un altro episodio di rapina consumata a Cerreto Guidi presso un tabacchi nel mese di dicembre 2025 con le medesime modalità. Le indagini hanno consentito di cristallizzare le due vicende nella loro sequenza identificando il ventiduenne che risulta detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Prato.