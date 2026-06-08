Reading “Il figlio di Forrest Gump” a InCanto a Villa San Lorenzo

SESTO FIORENTINO – Venerdì 12 giugno alle 21.15, la trentunesima edizione di InCanto, rassegna di canto e tradizione orale e di nuova espressività dell’Istituto Ernesto de Martino a Villa San Lorenzo presenta il reading “Il figlio di Forrest Gump”. Il romanzo “Il figlio di Forrest Gump” (Mondadori, ottobre 2024), di Angelo Ferracuti, diventa un reading con la voce e i racconti dell’autore e le canzoni del cantautore Paolo Capodacqua. Uno spettacolo che unisce racconto, musica e memoria, esplorando il rapporto tra un padre e un figlio, ma anche i conflitti generazionali e politici degli anni ’70. Al centro del racconto Mario Ferracuti, padre dell’autore, che dopo una grave malattia scopre nella corsa una ragione di vita e diventa uno dei pionieri italiani dell’ultramaratona, trasformandosi agli occhi del figlio in una figura quasi leggendaria. Anni dopo la sua scomparsa, Angelo Ferracuti ripercorre la sua storia per comprendere quell’uomo schivo e apparentemente distante, ricostruendone la straordinaria avventura umana. Ne nasce un racconto che va ben oltre lo sport, una riflessione sui legami familiari, sui sogni, sulle sfide e sulle contraddizioni di una generazione. Durante la serata, la narrazione di Angelo Ferracuti si alterna agli interventi musicali di Paolo Capodacqua in uno spettacolo fatto di racconti, canzoni originali e brani che furono la colonna sonora di quella stagione di ribellione e di lotte.