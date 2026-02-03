Reati in calo dell’8% sul territorio signese. Tutti i numeri della Prefettura. Prevenzione: c’è ancora da lavorare

SIGNA – I reati a Signa nel 2025 registrano una diminuzione complessiva del 7,85% rispetto al 2024. In particolare c’è un calo dei reati contro il patrimonio, con riduzioni significative dei furti, a parte quelli in abitazione, passati dai 47 del 2024 ai 69 del 2025. Tre le rapine, anche queste in calo. I dati sono stati illustrati nel corso dell’ultimo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica promosso dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, con la partecipazione dei Comuni della Piana fiorentina: Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Signa. “L’incontro – spiegano dall’amministrazione comunale – ha sottolineato l’importanza di una gestione della sicurezza a livello metropolitano, superando la visione limitata al solo ambito cittadino di Firenze”..

Secondo quanto emerso nel corso della riunione, le stazioni di Signa e San Piero a Ponti dei Carabinieri hanno effettuato 14 arresti fino a oggi, a fronte dei 10 registrati nell’intero 2024, e denunciato 149 persone rispetto alle 138 dell’anno precedente. Nel corso dell’anno appena concluso sono state assicurate circa 800 pattuglie sul territorio, “segno di un presidio costante e capillare”. Analizzati i dati esposti, l’amministrazione comunale esprime “soddisfazione per i risultati raggiunti, anche con il supporto prezioso e indispensabile della Polizia locale (nella foto il comandante Fabio Caciolli), sottolineando come la sicurezza costituisca da sempre una priorità. La riduzione dei reati è considerata il frutto della collaborazione costante tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locale e rappresenta un indicatore positivo dell’efficacia delle strategie messe in campo. Per il futuro è previsto un ulteriore rafforzamento della prevenzione dei furti in abitazione, attraverso iniziative di informazione ai cittadini, il potenziamento del progetto del Controllo di vicinato e l’incremento del pattugliamento sul territorio. Sono inoltre già in programma per i prossimi mesi nuovi incontri con la cittadinanza per ampliare i gruppi di Controllo di vicinato e consolidare la collaborazione tra istituzioni, Polizia locale e forze dell’ordine”.