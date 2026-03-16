SIGNA – Le ragioni del sì: in vista dell’appuntamento con il referendum per la giustizia del prossimo fine settimana, il comitato per il sì di Signa organizza un incontro per domani sera, martedì 17 marzo, alle 21 al circolo Mcl la Loggia insieme all’avvocato penalista Massimiliano Annetta (comitato Sì Separa), l’avvocato penalista Marco Cecchi, che è anche ricercatore universitario, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, modera il nostro collega Pier Francesco Nesti.
Referendum, le ragioni del sì: se ne parla martedì 17 al circolo Mcl La Loggia
SIGNA – Le ragioni del sì: in vista dell’appuntamento con il referendum per la giustizia del prossimo fine settimana, il comitato per il sì di Signa organizza un incontro per domani sera, martedì 17 marzo, alle 21 al circolo Mcl la Loggia insieme all’avvocato penalista Massimiliano Annetta (comitato Sì Separa), l’avvocato penalista Marco Cecchi, che […]