Referendum, priorità nella nomina a scrutatori per disoccupati, persone in difficoltà economica e studenti già iscritti all’albo

LASTRA A SIGNA – L’amministrazione comunale di Lastra a Signa ha deciso, in vista del prossimo referendum del 22 e 23 marzo, di dare priorità nella nomina a scrutatori di seggio a cittadini disoccupati, persone in difficoltà economica con Isee inferiore a 10.000 euro e studenti. Possono segnalare la propria posizione soltanto le persone già iscritte all’albo degli scrutatori. Per segnalare la propria posizione è necessario presentare apposita domanda all’ufficio elettorale del Comune, entro le 12 di martedì 26 febbraio con le seguenti modalità: con e-mail ordinaria a urp@comune.lastra-a-signa.fi.it, con posta elettronica certificata a: comune.lastra-a-signa@pec.it o consegnarla a mano allo Sportello Unico al Cittadino del Comune negli orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.40 alle 13.40 e martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40.