SESTO FIORENTINO – Sulla pagina dedicata del sito istituzionale all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/referendum2026 sono disponibili tutte le informazioni utili per gli elettori a proposito del referendum costituzionale che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Sulla stessa pagina sono indicate anche le modalità per ottenere un nuova tessera elettorale in caso di smarrimento della vecchia e per richiedere il voto assistito.
Referendum: tutte le informazioni sul sito del Comune
SESTO FIORENTINO – Sulla pagina dedicata del sito istituzionale all’indirizzo www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/referendum2026 sono disponibili tutte le informazioni utili per gli elettori a proposito del referendum costituzionale che si terrà domenica 22 e lunedì 23 marzo. Sulla stessa pagina sono indicate anche le modalità per ottenere un nuova tessera elettorale in caso di smarrimento della vecchia e […]