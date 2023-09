Refezione scolastica e qualità degli alimenti, tante le novità introdotte dal Comune e da Cir Food

LASTRA A SIGNA – Biologico, filiera corta, Dop e Igp, pane con farina di grani antichi, territorialità e stagionalità: queste e molte altre le novità presentate ieri dall’azienda Cir Food (che gestisce il servizio di refezione scolastica nelle mense del Comune di Lastra a Signa) nel corso di un’iniziativa pubblica al Centro cottura di via Togliatti. Molti i genitori presenti ad ascoltare la presentazione dei nuovi menù elaborati dall’azienda e dalla dietista comunale insieme al sindaco Angela Bagni, all’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini e all’assessore ai lavori pubblici Emanuele Caporaso.

In particolare nei menù, frutto anche di un nuovo appalto vinto dalla Cir Food per i prossimi 3 anni, molta attenzione sarà dedicata alla filiera corta, al biologico (tutti gli alimenti derivano da agricoltura biologica e da agricoltura a lotta integrata), abbattimento della plastica con l’installazione di fontanelli per l’erogazione di acqua potabile, alla sicurezza alimentare in particolare per quanto riguarda la conservazione degli alimenti e la tracciabilità, a ricette e prodotti tipici toscani, alla stagionalità (per esempio nel menù di ottobre spazio al risotto con la zucca gialla). menù ci saranno anche alcuni prodotti Dop e Igp come il Parmigiano Reggiano, le arance di Ribera, il farro della Garfagnana, i kiwi di Latina, il pane sarà realizzato con farine di grani antichi. Tanti anche i prodotti toscani: la pasta, i prodotti da forno, legumi e cereali, latticini e formaggi, olio, carni avicole, carni bovine e suine.

“Siamo molto soddisfatti della nuova offerta dei menù serviti a scuola, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – è da anni che lavoriamo per migliorare la qualità dei nostri piatti e prodotti serviti nelle mense scolastiche del territorio e devo dire che l’azienda insieme alla nostra dietista comunale Cristina Fanciullacci si sono dimostrati molto sensibili e sono riusciti a elaborare menù realizzati con prodotti a chilometri zero con una grande attenzione quindi alla provenienza, alla stagionalità e alla territorialità. Mi fa piacere che all’iniziativa al Centro cottura abbiano partecipato anche rappresentanti del Comitato genitori, della commissione mensa e della scuola a simboleggiare il forte rapporto di collaborazione con tutti coloro che hanno a cuore l’educazione delle nuove generazioni che parte anche dall’alimentazione e da quello che mangiamo”.

Restando sempre in tema di mense scolastiche, il Comune di Lastra a Signa ha ottenuto un finanziamento di 730.000 euro grazie ai fondi Pnrr del bando “Missione 4 Istruzione e Ricerca – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido all’Università” per realizzare un nuovo edificio adibito a mensa alla scuola primaria Santa Maria a Castagnolo cha sarà progettato secondo i requisiti sul risparmio energetico e della sostenibilità ambientale.