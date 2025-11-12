Regione, Biagioni: “Nessun assessore Pd pratese in giunta? Scelta poco comprensibile, Prato meritava altro”

PRATO – “Pur rispettando le prerogative e l’autonomia del presidente della Regione Toscana, non posso che esprimere forte insoddisfazione per l’assenza di un rappresentante del Partito Democratico di Prato nella nuova giunta regionale”: lo dice Marco Biagioni, segretario del Pd pratese. “La nostra Federazione – aggiunge – ha registrato uno tra i più alti risultati per il Pd alle regionali. Abbiamo eletto Matteo Biffoni in Consiglio regionale con oltre 22mila preferenze. E ora, per la prima volta nella storia recente della Regione Toscana, il Pd pratese non avrà un suo assessore. È una scelta poco comprensibile per una comunità politica che ha dato un contributo decisivo alla vittoria del centrosinistra in Toscana. Ho già chiesto al segretario Fossi un incontro per comprendere le ragioni di questa scelta. Prato meritava altro”.