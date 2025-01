Regione: Protezione Civile, contributi per i Piani comunali

FIRENZE – Seduta all’insegna dei pareri per la commissione ambiente, territorio, mobilità e infrastrutture quella di ieri in Regione presieduta da Lucia De Robertis (Pd). E fra i punti all’ordine del giorno è stata esaminata la proposta di legge riguardante gli interventi del Consiglio regionale in materia di diritti della persona e di promozione dell’identità territoriale – proponente […]

FIRENZE – Seduta all’insegna dei pareri per la commissione ambiente, territorio, mobilità e infrastrutture quella di ieri in Regione presieduta da Lucia De Robertis (Pd). E fra i punti all’ordine del giorno è stata esaminata la proposta di legge riguardante gli interventi del Consiglio regionale in materia di diritti della persona e di promozione dell’identità territoriale – proponente l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – e ha espresso parere secondario sugli aspetti di propria competenza, relativi all’erogazione di contributi ai Comuni per la promozione di varie finalità, tra cui la tutela dell’ambiente e del patrimonio naturale, guardando in particolare all’attività di informazione sui contenuti dei piani comunali di Protezione civile. La proposta di legge è finanziata per un totale di 3.459.500 euro, di cui euro 1.100.000 in particolare destinati agli interventi previsti all’articolo 1, tra cui rientra la previsione dell’erogazione di contributi ai comuni, per la relazione di attività di informazione sui piani comunali di protezione civile, come illustrato da Francesco Gazzetti (Pd), membro dell’Ufficio di Presidenza. Nel corso del dibattito, inoltre, il vicepresidente della commissione, Alessandro Capecchi (FdI), si è soffermato sul tema della necessità di un’adeguata formazione, rivolta sia agli operatori comunali che ai cittadini.