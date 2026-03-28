SESTO FIORENTINO – Grande soddisfazione per l’associazione Renbukan Sesto Fiorentino, reduce da una giornata ricca di soddisfazioni al PalaLilly di Sesto Fiorentino, e per i suoi atleti che hanno ottenuto un significativo numero di
medaglie (come certificano i risultati che pubblichiamo in allegato) nelle gare di Katae Kumite individuale, Kata a coppie e squadre, Circuito di destrezza per bambini. Per restare invece aggiornati sull’attività della società consultare il sito Internet Renbukan: Palestra di Arti Marziali in Sesto Fiorentino.
Renbukan Karate Sesto Fiorentino, pioggia di medaglie alla gara interregionale con l’Emilia Romagna
SESTO FIORENTINO – Grande soddisfazione per l’associazione Renbukan Sesto Fiorentino, reduce da una giornata ricca di soddisfazioni al PalaLilly di Sesto Fiorentino, e per i suoi atleti che hanno ottenuto un significativo numero dimedaglie (come certificano i risultati che pubblichiamo in allegato) nelle gare di Katae Kumite individuale, Kata a coppie e squadre, Circuito di […]
SESTO FIORENTINO – Grande soddisfazione per l’associazione Renbukan Sesto Fiorentino, reduce da una giornata ricca di soddisfazioni al PalaLilly di Sesto Fiorentino, e per i suoi atleti che hanno ottenuto un significativo numero di