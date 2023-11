Rete Re.a.dy, domenica 3 dicembre al Teatro delle Arti il laboratorio/spettacolo per la libera espressione di sé “La Valigia”

LASTRA A SIGNA – La Valigia, il progetto contro i pregiudizi e gli stereotipi di genere che negli anni scorsi è stato promosso nelle primarie del territorio, diventa un laboratorio/spettacolo che andrà in scena domenica 3 dicembre alle 15.30 al Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Il progetto è promosso dal Comune, in collaborazione con il Teatro delle Arti, e finanziato in parte anche dalla Regione Toscana nell’ambito della Rete Re.a.dy Toscana “Rete nazionale delle pubbliche amministrazioni anti discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere” di cui il Comune di Lastra a Signa fa parte. “La Valigia un kit per la libera espressione di sé” a cura di Giulia Cavallini ed Enrica Pecchioli, scenografie dell’illustratrice Maya Boll, è un laboratorio interattivo per bambini dai 6 anni in su. Riconoscere gli stereotipi significa evidenziare i limiti della generalizzazione di una maggioranza per abbracciare la diversità e le sue infinite possibilità. Aprendo la valigia, simbolo del viaggio per eccellenza, sarà proposto un gioco con un kit per raccontare il proprio essere, la propria identità e condividerla con gli altri. Evento ad ingresso gratuito. Info e prenotazioni: pubblico@tparte.it, telefono 055 8720058.

“Prosegue il nostro lavoro con la Rete Re.a.dy per promuovere sul territorio una cultura sociale del rispetto e della valorizzazione delle differenze, – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – dopo il coro Lgbtq* Choreos che abbiamo ospitato ad ottobre, continuano le nostre proposte ed iniziative per portare avanti una campagna di sensibilizzazione contro le discriminazioni in ogni genere di contesto in famiglia, nel luogo di lavoro, negli spazi pubblici e fra le giovani generazioni. In questo caso l’evento di sabato prossimi sarà dedicato alle famiglie e ai bambini”.