Riaperta (dopo due anni di lavori) la scuola Ciampi di San Mauro

SIGNA – Riaperta, dopo due anni di lavori, la scuola Ciampi a San Mauro. Con il suono, questa mattina, della prima campanella. “Entusiasmo e soddisfazione” sono stati per questo espressi dall’amministrazione comunane, “al termine di un importante intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica effettuato anche grazie a fondi ministeriali e regionali. Si tratta di un […]

SIGNA – Riaperta, dopo due anni di lavori, la scuola Ciampi a San Mauro. Con il suono, questa mattina, della prima campanella. “Entusiasmo e soddisfazione” sono stati per questo espressi dall’amministrazione comunane, “al termine di un importante intervento di miglioramento sismico e riqualificazione energetica effettuato anche grazie a fondi ministeriali e regionali. Si tratta di un traguardo molto atteso, che segna il compimento di un impegno preso con la comunità e oggi pienamente mantenuto. La scuola è stata restituita agli studenti, al personale e alle famiglie in una veste rinnovata, più sicura, moderna ed efficiente dal punto di vista energetico. Un investimento concreto per i giovani, per il loro futuro e per una scuola pubblica di qualità, che continua a essere un punto di riferimento fondamentale per la crescita culturale, sociale e civile del territorio. L’intervento ha permesso di restituire alla comunità scolastica un edificio più sicuro, moderno ed efficiente, in linea con gli standard attuali”.

Stamani gli alunni e il personale scolastico sono tornati a vivere la scuola in spazi rinnovati e nei prossimi quindici giorni saranno messe a punto le ultime opere di ripristino con la conclusione degli ultimi interventi minori al piano terra. Saranno installate le Lim e gli altri supporti elettronici, saranno riaperte la biblioteca e il cortile interno. L’intervento di riqualificazione, infatti, ha previsto la rimozione della copertura e delle strutture lignee con la sostituzione delle capriate strutturali esistenti, la realizzazione di un cordolo di irrigidimento posato sulle teste dei muri perimetrali, secondo criteri di maggior sicurezza sismica ed anche il rifacimento del sottotetto in legno e acciaio e del sottostante controsoffitto utilizzando materiale ignifugo e fonoassorbente. Inoltre è stata installata la nuova centralina di allarme antincendio.