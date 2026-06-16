Riaperta la spiaggia del parco dei Renai: già sold out nel primo week end 

SIGNA – Taglio del nastro per la riapertura della spiaggia dei Renai, tornata operativa già da alcuni giorni e protagonista di un primo sold out nel fine settimana appena trascorso. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’amministratore delegato della società Isola dei Renai, Andrea Marzi e i gestori del lido. “Con l’apertura della spiaggia […]

SIGNA – Taglio del nastro per la riapertura della spiaggia dei Renai, tornata operativa già da alcuni giorni e protagonista di un primo sold out nel fine settimana appena trascorso. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Giampiero Fossi, l’amministratore delegato della società Isola dei Renai, Andrea Marzi e i gestori del lido. “Con l’apertura della spiaggia nel lotto 1 – ha commentato Marzi – restituiamo ai cittadini uno degli spazi più amati del parco dei Renai, un luogo che rappresenta da sempre un punto di incontro tra natura, benessere e tempo libero. Inoltre segna l’entrata a pieno regime dei servizi del parco e certifica l’avvio della stagione estiva. Conferma anche il nostro impegno nel garantire un’offerta di qualità, sicura e accessibile a famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta l’area metropolitana fiorentina. La spiaggia dei Renai non è soltanto un’attrazione balneare: è il simbolo di un progetto di recupero ambientale che negli anni ha trasformato un’area estrattiva in un grande parco pubblico, capace di coniugare tutela del territorio, servizi e socialità. Anche quest’anno abbiamo lavorato per accogliere al meglio il pubblico, offrendo un ambiente curato, attrezzato e integrato con tutte le attività presenti nel parco”.

“Si tratta di un momento importante per Signa e per tutta l’area metropolitana fiorentina, – ha aggiunto Fossi – restituiamo ai cittadini uno spazio molto amato che, come dimostrato dall’immediato successo registrato nel primo fine settimana, continua a essere un punto di riferimento per il tempo libero e la socialità estiva. I Renai sono un grande patrimonio ambientale e paesaggistico immerso nel verde, un parco straordinario che offre occasioni di svago, sport e relax a contatto con la natura. Questo luogo rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio, un’area unica dove famiglie, tantissimi giovani e visitatori possono vivere un’esperienza di qualità a pochi passi dalla città. Per questo continueremo a lavorare affinché i Renai siano sempre più attrattivi e accoglienti per i cittadini e per i tanti visitatori che scelgono Signa durante la stagione estiva”.

Dopo gli interventi di ripristino, sono tornati pienamente attivi il bar, gli spogliatoi e oltre cinquanta ombrelloni con sdraio e sedute pronti ad accogliere i bagnanti provenienti da tutta l’area metropolitana e non solo. I visitatori potranno prendere il sole, godersi la brezza lungo l’asta dell’Arno oppure tuffarsi nelle acque del lago del lotto uno, il più distante dal ponte di accesso sul Bisenzio. Per informazioni e prenotazioni della spiaggia è disponibile il numero di telefono 055 0935093.