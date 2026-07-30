Rifiuti, il Comune di Carmignano delibera le riduzioni Taric

CARMIGNANO – Ci sarà tempo fino all’11 settembre, da lunedì 3 agosto, per richiedere le agevolazioni per la Taric, la tariffa corrispettiva per lo smaltimento dei rifiuti. Il piano di riduzione della tariffa è stato approvato dal consiglio comunale, nell’ultima seduta, su proposta della giunta, con l’amministrazione comunale che mette a disposizione 40mila euro, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, così suddivisi: 38mila euro per le utenze domestiche, duemila euro per le organizzazioni di volontariato. Le agevolazioni per le utenze domestiche, soltanto per la sola abitazione di residenza, valgono per la parte fissa e variabile e sono definite sulla base del valore Isee: Taric ridotta del 50% per Isee fino a 5 mila euro, del 25% per Isee tra 5.001 e 15mila euro, nessuna agevolazione oltre 15mila euro. Per le associazioni di volontariato, l’agevolazione è del 25%, applicata sia sulla parte fissa che variabile della Taric. Le domande, su apposito modello scaricabile dal portale del Comune (www.comune.carmignano.po.it), nell’apposita sezione dedicata, potranno essere presentate tramite diverse modalità: per posta certificata (Pec) all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it; direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Carmignano, piazza Matteotti, 1; con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Carmignano, piazza Matteotti, 1. Info: Servizi finanziari, personale tributi del Comune di Carmignano (055 8750236, 055 8750206; ragioneria@comune.carmignano.po.it).