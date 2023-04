Rifiuti speciali abbandonati fra gli alberi: i Carabinieri forestali rintracciano e denunciano i responsabili

SESTO FIORENTINO – Rifiuti speciali abbandonati in mezzo agli alberi. Sono quelli rinvenuti dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto nella giornata di ieri in via di Padule durante un servizio di controllo volto alla prevenzione e repressione dei reati contro l’ambiente. Dopo avere ispezionato il cumulo di rifiuti costituito da grossi sacchi neri, è emerso che il contenuto era materiale vario per edilizia. Dai controlli, inoltre, è stato rinvenuto un documento riconducibile a una pizzeria di Firenze e dalla conseguente ricerca nelle banche dati è stato individuato l’intestatario che ha fornito ai militari dell’Arma una serie di informazioni utili che hanno permesso di individuare anche l’autore dell’abbandono identificato in un uomo titolare di ditta che si è assunto la responsabilità dello smaltimento illecito. I Carabinieri forestali hanno quindi denunciato all’Autorità giudiziaria, in applicazione del Testo Unico Ambientale, due persone per il reato di abbandono al suolo di rifiuti speciali non pericolosi e gestione illecita: nello specifico il titolare della pizzeria per avere affidato rifiuti speciali provenienti dall’attività di ristrutturazione a una persona non autorizzata, ovvero non iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, e il titolare di una ditta per avere preso in carico i rifiuti per poi abbandonarli illecitamente.