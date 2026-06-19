Rigenerazione urbana del centro storico di Signa, nuovo passo avanti per il progetto

SIGNA – Nuovo passo in avanti per il progetto di rigenerazione del centro storico di Signa. Con la delibera approvata nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha individuato la soluzione progettuale che consentirà di proseguire l’iter di approvazione dell’intervento finanziato con oltre 2 milioni di euro di fondi ex Pnrr. La proposta scelta consente di recepire le osservazioni emerse durante il percorso autorizzativo, mantenendo sostanzialmente invariata la disponibilità di parcheggi nel centro cittadino: restano confermati i 15 posti a pagamento (utilizzabili gratuitamente dalle persone con ridotta mobilità), i posti a sosta libera passano da 51 a 49, gli stalli per persone con ridotta mobilità da 8 a 7, mentre aumentano sensibilmente quelli dedicati alle moto, che passano da 3 a 12.

“Il Comune ha lavorato con buon senso per individuare una soluzione capace di garantire sia le esigenze della sosta sia la piena funzionalità dell’intervento, – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – il nostro obiettivo era salvaguardare il maggior numero possibile di posti auto senza compromettere la qualità della riqualificazione, la maggiore accessibilità e protezione per i pedoni, l’abbattimento delle barriere architettoniche. Grazie al lavoro svolto dagli uffici e dai progettisti siamo riusciti a raggiungere un equilibrio che consente di proseguire con determinazione verso l’approvazione definitiva del progetto”.

L’intervento interesserà il cuore del centro storico, tra piazza Cavour, il loggiato, viale Mazzini e piazza della Repubblica. Sono previsti il rifacimento delle pavimentazioni, una nuova illuminazione pubblica, la riqualificazione dei percorsi pedonali e della viabilità, il miglioramento delle reti di raccolta delle acque e la sistemazione degli spazi pubblici. Il progetto comprende inoltre il recupero dell’ex Casermina, oggi inutilizzata, che sarà trasformata nella nuova sede della sala consiliare e in nuovi spazi pubblici a servizio della comunità, con la realizzazione di un’ampia pensilina con copertura fotovoltaica all’interno dei giardini di Piazza della Repubblica in fregio a via Roma.

“Con questo atto arriviamo a una fase decisiva del percorso autorizzativo, – ha aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – la Conferenza dei Servizi è ormai in chiusura e consentirà di superare anche gli ulteriori approfondimenti richiesti dalla Soprintendenza. Stiamo completando gli ultimi passaggi necessari per dare avvio a un progetto fondamentale per il futuro di Signa. La rigenerazione del centro storico significa restituire qualità agli spazi pubblici, valorizzare il patrimonio esistente, sostenere le attività economiche e creare le condizioni per una vera rinascita del cuore della nostra città. L’approvazione della soluzione individuata consentirà adesso ai progettisti di completare gli ultimi adeguamenti richiesti e di accompagnare il progetto verso la conclusione dell’iter autorizzativo, aprendo la strada alla successiva fase realizzativa di uno degli interventi più significativi previsti per il centro storico di Signa negli ultimi anni”.