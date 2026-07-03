Rilasciate in Comune 2.200 carte d’identità elettroniche

CALENZANO – Sono state 2.200 le nuove carte d’identità elettroniche rilasciate da, Comune di Calenzano in questi mesi. Era stato disposta infatti, a livello nazionale, la “dismissione” della carta di identità cartacea a partire da quella data e gli uffici comunali da febbraio hanno effettuato aperture straordinarie per agevolare i cittadini che dovevano rinnovare il documento. Con decreto […]

CALENZANO – Sono state 2.200 le nuove carte d’identità elettroniche rilasciate da, Comune di Calenzano in questi mesi. Era stato disposta infatti, a livello nazionale, la “dismissione” della carta di identità cartacea a partire da quella data e gli uffici comunali da febbraio hanno effettuato aperture straordinarie per agevolare i cittadini che dovevano rinnovare il documento. Con decreto legge n. 108 del 26 giugno scorso, il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare questo termine temporale, mantenendo la validità dei documenti cartacei fino a scadenza nell’ambito dei rapporti contrattuali, pubblici o privati; fino al 31 gennaio 2027 per accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative oltre che nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Resta invece confermata la scadenza del 3 agosto 2026 per l’utilizzo della carta d’identità all’estero. Oltre quella data, dunque, il documento cartaceo non sarà più valido per l’espatrio nei Paesi dell’Unione Europea o con i quali esistono particolari accordi internazionali. Lo Sportello del cittadino quindi effettuerà delle aperture straordinarie tutti i lunedì pomeriggio del mese di luglio (6, 13, 20, 27 luglio) per agevolare il rilascio delle Cie. I giovedì pomeriggio del mese di luglio lo Sportello è chiuso al pubblico ma sarà attivo il servizio di rilascio di carte di identità. E’ opportuno fissare l’appuntamento allo Sportello del cittadino, con un congruo anticipo, ai numeri 055 8833255 – 219 – 222 oppure attraverso il portale online del Comune di Calenzano.