Rinnovato lo stabilimento Manifattura Tessile Toscana

CALENZANO – Manifattura Tessile Toscana ha inaugurato il nuovo volto del proprio stabilimento al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha interessato l’intero complesso produttivo, alla presenza di dipendenti, istituzioni, collaboratori e partner dell’azienda. Il rinnovamento dello stabilimento è stato l’occasione per presentare il risultato di un investimento che guarda al futuro del […]

CALENZANO – Manifattura Tessile Toscana ha inaugurato il nuovo volto del proprio stabilimento al termine di un importante intervento di riqualificazione che ha interessato l’intero complesso produttivo, alla presenza di dipendenti, istituzioni, collaboratori e partner dell’azienda. Il rinnovamento dello stabilimento è stato l’occasione per presentare il risultato di un investimento che guarda al futuro del settore tessile, mantenendo il legame con la storia e l’identità di un’azienda che rappresenta una delle eccellenze del distretto. La riqualificazione ha interessato l’intera sede di produzione e ha riguardato l’efficientamento energetico dell’edificio attraverso l’isolamento termico, il rinnovo degli impianti tecnologici, la sostituzione degli infissi e l’installazione di nuovi sistemi per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti.

La facciata è stata completamente ripensata con soluzioni contemporanee e materiali sostenibili, capaci di conferire una nuova immagine all’azienda. Tra gli interventi più significativi, il potenziamento dell’impianto fotovoltaico aziendale. Dopo una prima installazione avvenuta nel 2010, la capacità complessiva è stata ampliata, consentendo all’azienda di raggiungere una sostanziale autosufficienza energetica durante le ore di attività produttiva. Un investimento che guarda non solo alle esigenze aziendali, ma anche al territorio, grazie alla prospettiva di contribuire in futuro alla comunità energetica locale. “Con questo intervento abbiamo voluto dare una forma concreta alla nostra idea di futuro – hanno spiegato Carla Pacini ed Enrico Reali, alla guida di Manifattura Tessile Toscana –. La sostenibilità oggi non può riguardare solo il prodotto finale, ma deve interessare l’intero processo produttivo, gli spazi di lavoro e il rapporto con il territorio. Pensiamo che un luogo di lavoro all’avanguardia rappresenti uno stimolo anche per i nostri dipendenti e collaboratori e garantisca loro ambienti moderni, efficienti e in linea con le migliori realtà europee”.

“L’intervento realizzato da Manifattura Tessile Toscana – ha detto il sindaco di Calenzano, Giuseppe Carovani – va nell’ottica dell’efficienza energetica e dell’attenzione alla sostenibilità. L’Amministrazione comunale sta portando avanti un dialogo con le imprese proprio su questi temi, anche attraverso il Patto per lo sviluppo sostenibile e registriamo in maniera veramente positiva la scelta della MTT di investire sul territorio sulle energie rinnovabili, contribuendo concretamente in futuro anche allo sviluppo della Comunità energetica di Calenzano”. “Manifattura Tessile Toscana è una realtà importante del nostro distretto, un’azienda preziosa per il territorio che si rinnova, cresce e che accetta e vince le sfide dei nostri tempi – ha affermato la consigliera regionale Chiara La Porta – Un investimento importante, che va nella direzione della sostenibilità e al quale possiamo solo guardare con apprezzamento. All’azienda e a chi la guida vanno i nostri complimenti e tutto il sostegno per le sfide del futuro”.