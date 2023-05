Rinviata la Festa dello sport al Parco del Neto

CALENZANO – La Festa dello Sport e “Calenzano premia lo sport”, in programma per domenica 21 maggio al Parco del Neto, sono rinviate a domenica 11 giugno. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale a fronte delle previsioni meteo. Sono invece confermate le iniziative di oggi e domani: oggi al Palazzetto dello Sport alle 20 un’esibizione di ballo dell’ASD Tomasiello; alle 20.30 “Musical” a cura del G.S. Pattinaggio Calenzano. Sabato 20 maggio alle 15 allo Stadio Magnolfi torneo giovanile di calcio; sempre alle 15 all’impianto sportivo Professione Tennis in programma un torneo di tennis e allo stesso orario, alla piscina comunale, nuoto libero a cura dell’ASD Essecinuoto. Sempre per il maltempo, è rinviata anche la Festa delle api, prevista nel pomeriggio di sabato 20 maggio a Travalle, che si svolgerà sabato 27 maggio dalle 15 alle 18. Il concerto all’aperto nell’ambito della rassegna “Giardini sonori”, previsto il 20 maggio, è spostato a domenica 11 giugno, con la banda di Malmantile che suonerà alle 16 ai giardini al ponte alla Marina nel quartiere Nome di Gesù; alle 17 si sposterà in piazza della Resistenza e alle 18 in via Squilloni a Settimello. Le iniziative del Festival Passo Passo sono invece confermate.