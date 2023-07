Rl2: “I blocchi continuano e noi non partecipiamo all’incontro in Regione. Disponibili ad andare in Prefettura” 

CAMPI BISENZIO – “Non prenderemo parte al tavolo odierno in Regione”: lo dice Rl2 srl che poi spiega le motivazioni della propria scelta: “Questo perché non c’è stata l’interruzione dei blocchi di fronte all’azienda di Campo Bisenzio, richiesta nei giorni scorsi, e la conseguente piena ripresa del servizio di consegna e montaggio. Si tratta di […]

CAMPI BISENZIO – “Non prenderemo parte al tavolo odierno in Regione”: lo dice Rl2 srl che poi spiega le motivazioni della propria scelta: “Questo perché non c’è stata l’interruzione dei blocchi di fronte all’azienda di Campo Bisenzio, richiesta nei giorni scorsi, e la conseguente piena ripresa del servizio di consegna e montaggio. Si tratta di una situazione che sta mettendo a rischio i posti di lavoro dei dipendenti, che in larga parte richiedono di tornare da subito operativi e che vengano interrotte le condotte illegali dei pochi colleghi che stanno bloccando ogni giorno l’operatività del sito ad Rl2 e ad altre aziende che lavorano nell’indotto Mondo Convenienza. La società ribadisce inoltre la disponibilità a partecipare a un tavolo di confronto in Prefettura, attualmente sospeso per ragioni ad essa ignote, per l’immediato e prioritario ripristino delle condizioni di legalità e riprendere il percorso al tavolo regionale”.