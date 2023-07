Rl2 Srl: “Ci appelliamo alla Prefettura di Firenze per l’avvio di un tavolo di confronto” 

CAMPI BISENZIO – Rl2 Srl rivolge un nuovo appello alla Prefettura di Firenze e lo fa affinché “convochi un tavolo di confronto – spiegano – fra le parti per risolvere la grave situazione che perdura da due mesi allo stabilimento di Campi Bisenzio. I picchetti illegali dei Si Cobas bloccano l’attività di tutte le aziende che lavorano nello stabilimento di via Gattinella, non solo di Rl2 Srl, i cui dipendenti, dopo una settimana di manifestazioni pacifiche sotto il Comune di Campi Bisenzio per chiedere la rimozione dei blocchi e la tutela dei loro diritti, hanno informato l’azienda di aver deciso di smobilitare il presidio per favorire il dialogo con le istituzioni. RL2 Srl raccoglie dunque la loro richiesta e si augura che le autorità agevolino quanto prima l’avvio di una trattativa per sbloccare la situazione, unica in Italia, e per scongiurare il rischio di pesanti ricadute occupazionali a Campi Bisenzio”.