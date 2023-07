RL2 Srl: i dipendenti davanti al Comune per chiedere la rimozione dei blocchi e il ripristino del servizio 

CAMPI BISENZIO – Centro di Campi Bisenzio paralizzato questa mattina. Poco dopo le 10, infatti, come comunica anche RL2 Srl, la maggioranza dei suoi dipendenti, oltre un centinaio, “ha invaso” piazza Dante per una manifestazione davanti alla sede del Comune “per esprimere – si legge in una nota – la volontà di tornare in servizio […]

CAMPI BISENZIO – Centro di Campi Bisenzio paralizzato questa mattina. Poco dopo le 10, infatti, come comunica anche RL2 Srl, la maggioranza dei suoi dipendenti, oltre un centinaio, “ha invaso” piazza Dante per una manifestazione davanti alla sede del Comune “per esprimere – si legge in una nota – la volontà di tornare in servizio e chiedere la rimozione dei blocchi alla sede dell’azienda, a opera di un piccolo gruppo di lavoratori, affiancati da Si Cobas Toscana. Dai dipendenti presenti è stata avanzata anche una richiesta di incontro con i rappresentanti del Comune per poter tornare alla normale operatività della sede dell’azienda. I blocchi illegali impediscono infatti il regolare svolgimento delle attività di 180 dipendenti e la fornitura dei servizi, mettendo a rischio tutti i lavoratori e le loro famiglie. Si tratta di una situazione insostenibile che richiede l’intervento delle autorità per ripristinare la legalità e il diritto al lavoro”.