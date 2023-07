RL2 srl lancia l’allarme: “A causa dei blocchi davanti all’azienda il rischio occupazionale cresce”

CAMPI BISENZIO – Si preannuncia un fine settimana torrido a Campi Bisenzio. E non solo per il caldo che da giorni attanaglia anche il nostro Comune. La vertenza Mondo Convenienza, infatti, si fa sempre più “infuocata”, soprattutto dopo l’occupazione di piazza Dante da parte di un centinaio di dipendenti della RL2 srl, la società che ha in appalto i servizi di trasporto e consegna dei mobili. Così, dopo la prima notte passata davanti al Municipio, la stessa RL2 srl fa il punto della situazione: “La nostra attività a Campi Bisenzio sta subendo la ricaduta dei blocchi illegittimi perpetuati da pochi lavoratori, affiancati da Si Cobas Toscana. Anche le altre aziende di logistica che lavorano nello stabilimento e completamente estranee alla vicenda, rischiano di subire le conseguenze dei picchetti e di dover far ricorso agli ammortizzatori sociali. Il diritto di sciopero non è in discussione, ma impedire l’attività ad altri lavoratori è una violazione delle leggi e della libertà di scelta individuale. Anche oggi la manifestazione pacifica prosegue davanti al Comune, dove sono state però chiamate le forze dell’ordine. La situazione, diventata ormai intollerabile dopo oltre due mesi di blocchi, richiede l’immediato intervento delle autorità per rimuovere il presidio illegittimo presso il magazzino di Campi Bisenzio, ripristinare la legalità e garantire così il diritto al lavoro dei dipendenti e la salvaguardia dei posti di lavoro oggi a rischio”.