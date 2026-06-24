“Romanina” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Mercoledì 24 giugno alla Biblioteca Ragionieri alle 21,15) Anna Meacci ripercorre la vicenda nello spettacolo “Romanina”, scritto dalla stessa Meacci insieme allo scrittore e drammaturgo Luca Scarlini, regia di Giovanni Guerrieri. Tenero, comico e pieno di speranze libertarie, lo spettacolo è ispirato “lo, la Romanina”, l’autobiografia in cui Romina Cecconi riassunse le ragioni della sua scelta e le peripezie di un percorso che, per quanto accidentato, viene narrato con piglio deciso e con uno humour tagliente che non indietreggia di fronte alle prevaricazioni di una legge che la volle prima nel carcere maschile e poi in quello femminile. Un pezzo di storia del Belpaese e delle sue numerose contraddizioni e, soprattutto, la storia di Romano Cecconi. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, prenotazione obbligatoria sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851. “Un palco in biblioteca” continuerà fino al 24 luglio con un cartellone di incontri, spettacoli, eventi e laboratori ispirati al mondo della letteratura. L’ingresso è gratuito tranne dove diversamente indicato. Prenotazioni sul sito bit.ly/sestoeventi oppure telefonicamente al numero 055 4496851. Info e programma completo sul sito della Biblioteca Ragionieri www.bibliosesto.it.