Rotary Club Bisenzio Le Signe: Enzo Rossi è il nuovo presidente

SIGNA – Si è celebrata ieri sera la cerimonia del passaggio del collare, nel Rotary Club Bisenzio Le Signe, per i rotariani una sorta di Epifania: si rinnovano infatti in questa occasione le promesse di servizio e di impegno che stanno alla base della filosofia rotariana e si riparte, carichi di nuova energia, in un cammino lungo un anno. Il passaggio del collare rappresenta la continuità del club fra il presidente uscente, Antonio Cambi e il nuovo presidente dell’annata 2025-2026, Enzo Rossi, medico specializzato in chirurgia dentale e maxillofacciale, già Prefetto del Club e rotariano di lungo corso che da non molto ha deciso di far parte del Rotary Club Bisenzio Le Signe. Una serata di festa che si è svolta sulla terrazza del ristorante La Quercia di Villa Castelletti, abituale ritrovo dei soci del Club. Nel suo discorso di saluto Cambi ha tracciato un quadro dell’annata trascorsa e ringraziato tutti i soci che lo hanno accompagnato in questo “viaggio “; in particolare il segretario, Fabio Ganugi, e il tesoriere Federico Allegri, così come Filippo Nesi, anche lui valido supporto in tutte le iniziative promosse dal Club e Prefetto di questa nuova annata.

“Ho trovato calore, incoraggiamento, unanime supporto e collaborazione – ha detto Rossi – per sostenermi in questo incarico arrivato così improvviso e inaspettato”. Quindi ha voluto ribadire quelli che sono i valori rotariani che saranno alla base della sua annata e che andranno a supporto dei Service che già ha delineato in un dettagliato programma condiviso con il consiglio: alcuni dei quali in continuità con l’annata trascorsa. Insomma, un fitto e denso programma di serate, molte delle quali in interclub che consentiranno al Club, “come ha ricordato il nostro Governatore Odello in occasione del suo primo messaggio ai soci del Distretto, e prendendo a spunto il tema di questa annata, “Unite for Good”, “l’annata in corso è il vostro libro dei ricordi, la possibilità di incidere positivamente sulla società. Occorre condividere le nostre affinità valoriali che prevedono non solo obiettivi numerici, ma una ricerca di condivisione di valori fondamentali del Rotary”. Poi, nel confermare la fiducia a tutti quei soci che nel consiglio e nelle varie commissioni lo affiancheranno nell’annata, ha aggiunto: “La grande forza di un Club sono proprio i progetti, i programmi e gli obiettivi in quanto informano, educano, motivano, intrattengono, creano e sviluppano Service”.