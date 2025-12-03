Rotary Club Bisenzio Le Signe: presentata la “squadra” che affiancherà Raimondo Perodi Ginanni

SIGNA – Presentata la squadra che affiancherà il presidente “incoming” per l’annata 2026/2027 del Rotary Club Bisenzio Le Signe, Raimondo Perodi Ginanni. L’ufficializzazione è avvenuta nel corso dell’assemblea dei soci di martedì sera, a Villa Castelletti, alla presenza del presidente in carica, Enzo Rossi, e nel corso della quale c’è stata l’individuazione del presidente nominato per la successiva annata 2027/2028, che sarà Filippo Nesi, attuale prefetto del club. “La nostra – ha detto Rossi – è una missione di servizio, ma anche di unità: valori che ritroviamo nei motti che contraddistinguono il Rotary e che ci fanno diventare operatori di pace nel mondo”. Per quanto riguarda l’azione del club, invece, Rossi ha parlato di “continuità nei rapporti fra le cariche interne, con quelle istituzionali e le associazioni del territorio per la realizzazione dei service e dei progetti che animano ogni annata”. Ma anche “di discontinuità, nel senso positivo, che significa nuovi stimoli per la crescita dell’effettivo e per il perseguimento delle sette vie di azione”. Da parte sua, Perodi Ginanni, prima di presentare la lista dei soci che comporranno il suo consiglio e i presidenti delle commissioni, ha voluto tracciare le linee guida della propria annata. Ribadendo in particolare “la necessità di un impegno corale e la necessità di condivisione”. Oltre a “rimarcare tre obiettivi: accogliere nuovi soci per far crescere e consolidare l’effettivo, rafforzare lo spirito di squadra, dove ognuno si deve sentire personalmente impegnato facendo proposte concrete, individuare insieme service e progetti per il territorio”. Questo il consiglio che affiancherà il presidente “incoming” nella sua annata: vicepresidente Filippo Nesi, segretario Chiara Pagni, prefetto Elisabetta Benvenuti, tesoriere Matteo Gacci, consiglieri Elisabetta Benvenuti, Carla Biasio, Fabio Ganugi, Matteo Gacci, Franco Nicoletti, Simone Pancani e Giancarlo Torracchi.