‘Round Shakespeare, di Massimo Buffetti da oggi negli store digitali

SESTO FIORENTINO – Sei composizioni di musica originale in area contemporanea, ispirate alle opere del grande drammaturgo ed un omaggio al Maestro Carlo Prosperi.

‘Round Shakespeare, di Massimo Buffetti, docente della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino, raccoglie 6 brani concepiti su altrettante opere di Shakespeare: “Otello”, “Sogno di una notte di mezza estate”, “il mercante di Venezia”, “Romeo e Giulietta”, “Re Lear” e “la bisbetica Domata”.

La realizzazione di questo disco spazia in un arco temporale tra il 1994 e il 2021: l’opera, infatti, nasce in occasione di una collaborazione tra il Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara e il Centro Studi Shakespeariano. In quegli anni, presso il Teatro Comunale del capoluogo estense, furono infatti organizzati concerti in cui i compositori ospitati venivano invitati a creare composizioni originali, a tema, in riferimento all’opera del celebre drammaturgo, studiata e proposta per l’occasione. I 6 brani dell’album sono tutti stati composti ed eseguiti a partire dal 1994, proprio in questa cornice e le registrazioni completate nel novembre 2021.

Il tema del “tempo”, invece, è l’altro fil rouge che lega tutte le composizioni: l’antico e il moderno delle due espressioni artistiche che vanno a braccetto (la drammaturgia Shakespeariana e l’opera musicale di Massimo Buffetti); i giovani di “ieri”, ovvero gli studenti del conservatorio Frescobaldi di Ferrara che hanno eseguito per la prima volta le partiture dei brani e i giovani di “oggi”, cioè coloro che hanno completato le registrazioni per il disco (tra questi anche gli allievi della Scuola di Musica di Fiesole). Infine, il tempo come attualità nel richiamo di “Notte Densa” al ricordo dei giornalisti Rai scomparsi a Mostar nel 1994 e il tempo come memoria imperitura, nell’omaggio a Carlo Prosperi che sancisce metaforicamente la chiusura della nuova opera di Buffetti.

‘Round Shakespeare, decimo CD prodotto da Spring Art Development con la collaborazione di Autorivari Aps, è disponibile da oggi 12 settembre su tutti gli store digitali.