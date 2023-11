Rsa Villa Solaria: stato di agitazione del personale

SESTO FIORENTINO – Il personale della cooperativa che si occupa della gestione della Rsa Villa Solaria è in agitazione. A confermarlo una nota dei sindacati Fp-Cgil e Cisl Fp. “La situazione alla RSA Villa Solaria – diono Francesco Belli Fp Cgil e Andrea Nerini Cisl Fp – come avevamo previsto durante la gara di appalto, è […]

SESTO FIORENTINO – Il personale della cooperativa che si occupa della gestione della Rsa Villa Solaria è in agitazione. A confermarlo una nota dei sindacati Fp-Cgil e Cisl Fp. “La situazione alla RSA Villa Solaria – diono Francesco Belli Fp Cgil e Andrea Nerini Cisl Fp – come avevamo previsto durante la gara di appalto, è sempre più critica e siamo al limite del disservizio. La struttura è stata assegnata attraverso una gara di concessione della Società della salute Fiorentina Nord Ovest alla Cooperativa Proges che, da febbraio 2023, non ha ancora trovato un assetto organizzativo per la gestione della struttura£.

“Avevamo previsto che ci sarebbero state delle ricadute sulla qualità del servizio e sulla qualità del lavoro – proseguono i sindacati – in quanto la concessione restringeva le risorse a disposizione e sia le aziende intenzionate a partecipare sia le associazioni di rappresentanza delle Cooperative avevano lamentato condizioni troppo ristrette. Tant’è che un solo soggetto, una associazione di impresa costituita tra Cooperativa Il Borro e Cooperativa Proges, partecipò alla gara. Questo elemento sarebbe stato per noi sufficiente a ritirare la gara che invece è proseguita sino all’aggiudicazione. Va da sé che una volta che le regole dell’appalto vengono ritenute valide da chi partecipa a una gara, sta a quel soggetto poi gestire la struttura senza che vi siano ricadute e nel migliore dei modi”.

“In un primo momento le Cooperative ci hanno fornito grosse rassicurazioni, siglando con noi un buon accordo sindacale per il passaggio del personale. – proseguono Belli e Nerini – Purtroppo però, fin dall’inizio della gestione, ogni nodo è venuto al pettine. Ad oggi rileviamo una situazione di sostanziale autogestione della struttura, affidata quindi alla buona volontà dei singoli, da parte del personale infermieristico e addetto all’assistenza di base e la qualità del servizio erogato ci preoccupa ogni giorno di più, anche perché una parte del personale sta cercando una diversa collocazione presso altre RSA. Un particolare, quest’ultimo, molto significativo visto che Villa Solaria è una struttura di proprietà pubblica ed è stata, in passato, una collocazione molto ambita per le lavoratrici della zona. Al momento abbiamo proclamato lo stato di agitazione del personale e, scusandoci per gli ulteriori disservizi, dovremo attivarci con le iniziative di sciopero a tutela della qualità del lavoro e del servizio. Ci aspettiamo che Aziende e Istituzioni intervengano per ristabilire una condizione normale all’interno della struttura”.